Covid in Molise, oggi nessun decesso e un nuovo ricovero in Terapia Intensiva. I nuovi casi sono 354

Resta preoccupante la situazione in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Nessun decesso, ma c’è un nuovo ricovero in Terapia Intensiva proveniente dal reparto Anziano Fragile. Ci sono anche due nuovi ricoveri nel reparto Malattie infettive e tropicali: un paziente di Campobasso e uno di Campochiaro su un totale di 31 ricoverati, mentre ci sono 3 dimissioni dallo stesso reparto, ovvero un paziente di Letino, uno di Campobasso e uno di Sant’Elia a Pianisi.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 31, di cui 12 in Malattie Infettive, 16 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 31 ricoverati, di cui 18 in Malattie Infettive, 11 in Anziano Fragile e 2 in Terapia Intensiva. Di questi, 6 non sono vaccinati, uno ha la prima dose, 4 la seconda dose (o dose unica) e 20 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 354 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1945 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 18,2%.

I tamponi molecolari processati sono stati 875 ed i positivi riscontrati 41. I tamponi rapidi processati sono stati 1070 ed i positivi riscontrati 313, mentre i guariti sono 392.

I nuovi casi (354) sono: