Covid, in Molise l’Rt più alto d’Italia (1,62) ma i posti letto in ospedale sono sotto soglia critica

In Molise si registra ancora una volta l’Rt, indice di trasmissibilità, più d’Italia: nella nostra regione è a 1,62 mentre quello italiano a 0,94.

Per quanto riguarda i posti letto occupati il Molise è sotto soglia critica sia in area medica (10,8%), sia in Terapia Intensiva (2,6%).

Il report settimanale di ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità

Nella settimana di monitoraggio si continua ad osservare una crescita dei nuovi casi evidente già dalle due settimane precedenti.

Aumentano la trasmissibilità, l’incidenza e peggiora il rischio epidemico in quasi tutte le Regioni italiane.

Si continua a documentare una diminuzione del numero di persone ricoverate in ospedale, sebbene rallenti il trend in diminuzione nelle aree mediche.

Si ribadisce pertanto la necessità di rispettare le misure comportamentali individuali e collettive raccomandate, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento.

L’elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia.

