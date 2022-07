Covid, in Molise l’Rt è a 1,4. Salgono incidenza e tasso di occupazione dei posti letto

Continuano ad aumentare tutti gli indicatori relativi all’emergenza Covid.

L’incidenza dei casi ogni centomila abitanti supera la soglia dei mille in undici regioni e raggiunge quota 1.071. E l’indice di contagio Rt arriva a 1,40. Questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Che segnala anche l’incremento dell’occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive negli ospedali.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% dal 2,6% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,3% dal 10,3%. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (10% contro il 9% della scorsa settimana).

SITUAZIONE IN MOLISE

Nella nostra regione l’indice di contagio Rt è apri a 1,4, mentre l’incidenza dei casi ogni 100mila è arrivata a 972 nella settimana 1-7 luglio, la settimana precedente era a 727.

L’occupazione dei posti letto in area medica è al 9,1%, sotto la media nazionale, quella in terapia intensiva al 2,6%.