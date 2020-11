Covid in Molise, lo scienziato: “Mortalità superiore alla media nazionale”

Andrea Palladino è uno scienziato molisano che vive e lavora in Germania. Lo abbiamo imparato a conoscere durante la prima ondata del Covid durante la quale lo abbiamo intervistato più volte. Ora sta continuando a seguire la pandemia con Covastat. E oggi è tornato ad occuparsi del Molise, ponendo particolare attenzione alla situazione dei decessi.

“C’è qualcosa che non va nei dati del Molise. Qualche sentore – ha scritto – c’era già stato la scorsa settimana, ma adesso è palese. Nel resto d’Italia circa il 2% dei ricoverati in ospedale a causa del Covid19 perde la vita (grafico di destra, curva tratteggiata rossa). In Molise questa percentuale sale a circa 8%, 4 volte in più rispetto alla media nazionale (grafico di sinistra, curva tratteggiata viola. La curva tratteggiata viola non rappresenta una previsione, ma una linea di tendenza dei dati attuali). Per quanto i numeri siano piccoli, le curve sono in media mobile a 7 giorni, per cui l’effetto è reale e non può essere dovuto al semplice dato sballato di 1 o 2 giorni. I dati indicano che gli ospedali in Molise non stanno funzionando. Non credo che sia un problema di saturazione delle terapie intensiva, perché ad oggi risultano 8 ricoverati in TI causa Covid e 34 posti totali. Cosa sta succedendo? – si chiede in conclusione lo scienziato”.