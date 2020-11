Covid in Molise, lo scienziato: “Curva dei nuovi casi in calo, ma i ricoverati crescono. Lieve diminuzione dei decessi”

Un punto della situazione sull’evolversi della pandemia in Molise ci arriva ancora una volta dallo scienziato molisano che vive e lavora in Germania Andrea Palladino che abbiamo imparato a conoscere durante la prima ondata.

“La curva dei nuovi casi giornalieri – scrive Andrea Palladino di Covstat – ha raggiunto il massimo circa una settimana fa ed è in calo. Il numero di tamponi effettuato è stabile, dunque il calo è reale e non è dovuto ad un minor numero di tamponi effettuati. Il numero di ospedalizzati e di ricoverati in terapia intensiva è ancora in leggera crescita, a differenza del dato nazionale che, al contrario, è già in decrescita. Tuttavia i posti totali (fonte https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php… ) sembrano sufficienti, sebbene sia impossibile valutare la reale saturazione ospedaliera senza conoscere il numero di ricoverati per altre patologie. Un numero che, purtroppo, dopo 8 mesi non viene ancora divulgato né a livello regionale né a livello nazionale. In lieve calo i decessi rispetto alla settimana scorsa. I numeri, però, – ha concuso lo scienziato – sono troppo piccoli per individuare un andamento dei dati. Anche la media temporale non aiuta a fare chiarezza”.