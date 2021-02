Covid, in Molise l’indice Rt più alto d’Italia: 1,24. Situazione sempre più difficile

Situazione sempre più difficile in Molise che va versola zona arancione. In regione si registra l’indice Rt più alto d’Italia con 1,4.

Ecco i dati del fattore di replicazione del virus. Il primo è quello medio, tra parentesi ci sono i due intervalli in base ai quali viene calcolato. L’intervallo più basso è il dato preso in considerazione per la classificazione. Se è superiore a 1 la Regione va in arancione (a meno che non abbia il rischio basso), se è superiore a 1,25 in rosso.

Abruzzo 1,17 (1,11-1,23)

Basilicata 1,03 (0,82-1,27)

Calabria 0,76 (0,67-0,86)

Campania 1,16 (1,07-1,25)

Emilia-Romagna 1,06 (1,03-1,1)

Friuli Venezia Giulia 0,8 (0,76-0,84)

Lazio 0,95 (0,92-0,98)

Liguria 1,08 (1,02-1,13)

Lombardia 0,95 (0,93-0,96)

Marche 0,91 (0,81-1,01)

Molise 1,4 (1,03-1,83)

Piemonte 0,96 (0,92-1)

Provincia Bolzano 1,16 (1,12-1,2)

Provincia di Trento 1,23 (1,16-1,3)

Puglia 1 (0,97-1,04)

Sardegna 0,77 (0,71-0,84)

Sicilia 0,73 (0,7-0,76)

Toscana 1,2 (1,15-1,25)

Umbria 1,17 (1,12-1,22)

Val d’Aosta 0,92 (0,691,18)