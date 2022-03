Covid, in Molise la mortalità più alta d’Italia dopo la Puglia

Rispetto alla media nazionale del +9,8%, la nostra regione nel 2021 ha fatto registrare +14,6%. I dati nel settimo Rapporto stilato congiuntamente da Istat e Istituto Superiore di Sanità

Qual è stato l’impatto della pandemia da Covid19 sulla mortalità, alla luce dei dati del biennio 2020-2021 confrontati con il quinquennio precedente 2015-2019?

La risposta si trova nel settimo Rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), che presenta una sintesi delle principali caratteristiche di diffusione dell’epidemia COVID-19.

A livello territoriale, è nel Mezzogiorno che si osserva l’eccesso di mortalità maggiore dell’anno 2021 rispetto al periodo 2015-19 (+12,9% di decessi), con regioni come Puglia (+18,5%) e Molise (+14,6%) ben al disopra della media nazionale (+9,8%).

Al Nord solo la Provincia autonoma di Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia presentano un eccesso superiore al 13%.

E’ probabile che il Mezzogiorno in generale, quindi anche il Molise, paga lo scotto di una Sanità che non sempre brilla: parliamo sia della capacità delle strutture ospedaliere presenti sul territorio che della carenza di personale, nota dolente del sistema sanitario regionale.

Ricordiamo inoltre come sono stati tanti, durante le fasi più drammatiche dell’epidemia, i viaggi della speranza, pazienti ricoverati trasferiti in elicottero in altre regioni a cause della capienza massima raggiunta dagli ospedali in Molise, soprattutto nelle terapie intensive, come il Cardarelli di Campobasso.