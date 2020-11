Covid in Molise, in una settimana gli stessi decessi registrati in 7 mesi

I numeri dell’emergenza Covid in Molise si fanno sempre più drammatici, giorno dopo giorno, ora dopo ora. I casi di contagio continuano ad aumentare, così come le ospedalizzazioni, con i nosocomi molisani, tutti, che sono ormai al collasso. Il numero, però, che spaventa maggiormente è quello relativo ai decessi. E parlare di numeri, quando c’è di mezzo la vita delle persone, è sempre angosciante. Ma lo facciamo, parlare dei numeri dei decessi, per far comprendere, a chi magari ancora lo ha chiaro, l’estrema difficoltà della situazione. E per capirla bastano solo due numeri. Da marzo a fine settembre, vale a dire in 7 mesi, in Molise ci sono state 23 vittime da Covid. Nell’ultima settimana, quella dal 9 al 15 novembre, si sono registrati 22 decessi. Dunque in una settimana quasi gli stessi morti di sette mesi. Sono numeri agghiaccianti che restituiscono, evidentemente, un quadro a tinte fosche. E che dovrebbero spingere chi di dovere ad intervenire immediatamente. Perché è chiaro che il Molise non può restare zona gialla per non andare incontro ad un vero e proprio dramma.

Tornando ai freddi numeri c’è da rimarcare come durante la seconda ondata, da fine settembre ad oggi (18 novembre) si sono registrati 58 decessi, mentre durante la prima, come detto, 23: il totale al momento è di 81. Quelli dell’ultima settimana, 22, rappresentano il 27% del totale. E l’inizio di questa settimana non è stato certamente incoraggiante dal momento che ieri, martedì 17 novembre, si è registrano il record di decessi giornalieri da inizio emergenza, ben 7.