Covid, in Molise continua la discesa: nessun caso e due guariti. Al Cardarelli tre pazienti

La situazione del Covid in Molise resta costante e sotto controllato. Oggi, però, non si registrano nuovi casi anche se i tamponi processati, come ogni week end, sono pochi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 16 ottobre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 498.

Non si registrano trasferimenti, né un nuovo ricovero e nemmeno dimessi. Pertanto restano 3 i pazienti ricoverati al Cardarelli, 2 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

Oggi non si registrano nuovi casi su 277 tamponi processati.

I guariti di giornata sono 2 e pertanto il numero degli attualmente scende a 79, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.575.

I guariti totali sono 13.984, i decessi 498. In isolamento si trovano 2.258 cittadini.