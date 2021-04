Covid, in Molise contagiato il 4,1% della popolazione. Oggi più alta la percentuale di malati con sintomi gravi

In Molise, dall’inizio dell’emergenza Covid, risultano essere state contagiate 12464 persone (dato ufficiale riportato dall’ultimo bollettino Asrem). Vale a dire che il 4,15% della popolazione residente (poco meno di 300mila) ha contratto il virus. Ma ovviamente si tratta di persone che sono state ufficialmente censite, alle quali bisognerebbe aggiungere gli asintomatici che non si sono mai accorti di aver contratto l’infezione, seppur non hanno sviluppato la malattia. Rispetto alla prima ondata e anche in confronto all’inizio della seconda ondata, oggi sembra essere più alta la percentuale dei malati con sintomi gravi. E questo, probabilmente, anche a causa delle varianti, seppur al momento non ci siano ancora evidenze scientifiche in merito. Se a ottobre 2020 i ricoverati erano il 3% dei contagiati, alla data di oggi gli ospedalizzati sono l’8,4% del totale: 66 ricoverati su 782 attualmente positivi.