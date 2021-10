Covid, in Molise ci sono altri 4 positivi e 8 guariti. 6 le persone ricoverate

Quattro nuovi positivi, (1 CAMPOBASSO, 1 CIVITANOVA DEL SANNIO, 1 ISERNIA E 1 LIMOSANO). Otto (8) persone negativizzate, quindi guarite (2 CAMPOBASSO, 1 CAMPOMARINO, 1 GUGLIONESI, 3 PORTOCANNONE, 1 S. MARTINO IN PENSILIS). E’ questoa in buona sostanza la situazione sul fronte del Covid in Molise così come rilevato dal bollettino diramato oggi 23 ottobre dall’Asrem che nelle ultime 24 ore ha refertato ben 502 tamponi. Resta fermo a 6 (sei) il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli (5 IN MALATTIE INFETTIVE E 1 IN TERAPIA INTENSIVA). Fino a ieri erano 5, poi si è aggiunto il religioso non vaccinato residente a Brescia (clicca qui per leggere) I casi attualmente positivi in regione sono 94.