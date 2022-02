Covid, in Molise calo più contenuto dei casi ma pochi posti letto occupati negli ospedali

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, la riduzione dei nuovi infetti su 100mila abitanti è la più bassa d’Italia (-7%) come l’occupazione dell’area medica (21,6%) e della Terapia Intensiva (7,7%)

In Molise calano meno drasticamente che nelle altre regioni i casi Covid su 100mila abitanti (3.270, pari al -7%), ma la percentuale di posti letto in area medica occupati da questi pazienti è la più bassa con il 21,6% e quella della Terapia Intensiva è seconda solo alla Basilicata (7,7% contro 7,6%). È quanto si evince dal monitoraggio della fondazione Gimbe sugli indicatori della settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio scorso. Dunque, ad eccezione della Sicilia, per la quale pesano i ricalcoli dell’ultima settimana, in tutte le Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi, a partire dal -7% del Molise fino ad arrivare al -46,9% della Puglia.

Dati molto vicini al monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità secondo cui scende al 14,8% il tasso di occupazione in terapia intensiva con un calo al 29,5% di quello dei reparti di area non critica. Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, “i numeri stanno migliorando”. L’unico cambio di colore tra le Regioni riguarda le Marche si aggiungerebbero ad Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Valle d’Aosta, oltre alle tre in zona bianca (Basilicata, Molise e Umbria) con le altre 12 che resterebbero gialle.