Covid, in Molise ancora l’indice Rt più alto d’Italia con 1,18 ma a rischio basso

I dati diffusi dal ministero della Salute sul flusso dell’Istituto Superiore di Sanità hanno preso in esame la settimana che va dal 14 al 20 febbraio e sono stati aggiornati al 23

Il Molise si conferma ancora come la regione con l’indice Rt (che misura la trasmissibilità del virus) con l’1,18 a fronte di 1.971 nuovi casi nella settimana (trend in calo), ma classificata con rischio basso secondo i dati relativi alla settimana dallo scorso 14 febbraio al 20 febbraio, aggiornati al 23 e aggregati dal ministero della Salute sul flusso dell’Istituto Superiore Sanità. Per quanto concerne l’occupazione dell’area medica da parte dei pazienti Covid, la percentuale molisana si attesta al 13,1%, a fronte di una media nazionale del 18,5%. L’occupazione delle Terapie Intensive è, invece, al 7,7% su un valore nazionale dell’8,4%.

Continua, dunque, la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 560 per 100mila abitanti. La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è ancora la fascia d’età 0-9 anni con un’incidenza pari a 1.086 per 100.000 abitanti, in continua diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Al momento, l’incidenza più bassa, ma sempre molto elevata, si rileva ancora nelle fasce di età 70-79 e 80-89 con un’incidenza di 275 e di 287 casi per 100.000 abitanti, anch’esse in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolato ai sensi del DM 30 aprile 2020 continua a diminuire arrivando al 9,3% al giorno 22/02/2022, rispetto all’11,6%, al giorno 15/02/2022. Il numero assoluto di persone ricoverate in terapia intensiva diminuisce, passando da 1.119 (15/02/2022) a 896 (22/02/2022), con un decremento relativo del 19,9%.

Il tasso di occupazione in aree mediche COVID-19 a livello nazionale è anch’esso in leggera diminuzione; è pari al 20,0%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è diminuito da 15.602 (15/2/2022) a 13.076 (22/02/2022) con un decremento relativo del 16,2%.

L’elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia.