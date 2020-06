Covid, in Molise anche oggi zero contagi: tre le persone guarite

In giornata sono stati effettuati 363 tamponi

Il Molise continua non avere nuovi positivi: anche nella giornata odierna la casella è ferma a zero. In totale sono stati 363 i tamponi, 324 per la ricerca del virus e 39 di controllo: nessuno è risultato positivo. Tre le persone guarite (Campobasso, Castellino e Montaquila). Al momento c’è un paziente ricoverato a malattie infettive e uno in terapia intensiva. 114 quelli attualmente positivi, 112 gli asintomatici a domicilio. 166 i soggetti in isolamento e zero quelli in sorveglianza. 23 le persone decedute.