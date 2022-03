Covid in Molise, altri 4 ricoveri e 36 guariti. I nuovi positivi sono 383

La curva del contagio resta alta, così come il tasso di positività. I nuovi contagi sono 383 a fronte di 36 persone che si sono negativizzate. Preoccupano i quattro nuovi ricoveri al Cardarelli

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 19 marzo, fortunatamente non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, sono 583.

Situazione al Cardarelli



Non ci sono trasferimenti, ma si registrano 4 nuovi ricoveri: pazienti di Montagano, Rocca d’Evandro, Scapoli e Trivento si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

I ricoverati totali salgono a 27, di cui 11 in Malattie Infettive, 15 nel reparto “anziano fragile” e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati



Dei 27 ricoverati, 5 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 4 hanno due dosi e 17 hanno tre dosi.

I nuovi casi



Oggi si registrano 383 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2813 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,65%

I nuovi casi (383) sono: