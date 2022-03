Covid in Molise: altri 3 ricoveri e 1 dimesso, 65 guariti. I nuovi casi sono 147

Sono stati 1.472 i tamponi refertati nelle 24 ore dalla Asrem (381 molecolari e 1.091 antigenici) per una percentuale di positivi su tamponi che (come spesso avviene nel fine settimana) scende al 10%. Alto il numero delle persone guarite (65). Per fortuna non si registrano decessi, mentre ci sono tre nuovi ricoveri al Cardarelli (2 nel reparto Anziano Fragile e sono di Agnone ed Ururi ed un nuovo paziente a Malattie Infettive (una persona di Ferrazzano). E’ stato anche dimesso una paziente di Termoli dal reparto Anziano Fragile.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 27 marzo dunque si registrano per fortuna decessi.

I morti totali per Covid in Molise sono 590.

SITUAZIONE AL CARDARELLI



Sono tre dunque i nuovi ricoveri al Cardarelli, pazienti che hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Una persona è stata dimessa e pertanto i ricoverati totali sono 27, di cui 14 in Malattie Infettive e 13 nel reparto “anziano fragile”.

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI



Dei 27 ricoverati, 4 non sono vaccinati, 2 hanno una dose, 5 hanno due dosi e 16 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 147 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 9,98%

I nuovi casi (147) sono: