Covid, in Molise 8 ricoverati in una settimana: cresciuti contagi e tasso di positività

Il virus sta circolando maggiormente ma in ospedale finiscono principalmente i non vaccinati

Settimana difficile, quella appena trascorsa, sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. In sette giorni c’è stato un aumento esponenziale di ricoveri, passati dai 2 di lunedì scorso, ai 10 di oggi. Sono cresciuti i contagi e il tasso di positività. Segno di una maggiore circolazione del virus, come del resto sta avvenendo nel resto del Paese. Virus che sta colpendo, come noto, principalmente i non vaccinati. E per questo le autorità continuano ad invitare gli indecisi a vaccinarsi, ma soprattutto si sta pensando a regole maggiormente stringenti con l’adozione del cosiddetto super green pass.

In Molise si sono registrati 8 ricoveri in 7 giorni e riguardano quasi esclusivamente non vaccinati. Martedì il giorno peggiore con 3 ospedalizzazione, una coppia di coniugi, non vaccinata, e un 81enne sempre non immunizzato.

Gli attualmente positivi sono passati da 243 di lunedì scorso ai 342 di oggi, mentre, per fortuna non si sono registrati decessi.

Una situazione che è comunque ben diversa da quella di un anno fa quando il Molise iniziava ad essere travolto da un’ondata devastante, nonostante le restrizioni in atto.

In basso il confronto tra la giornata di ieri, domenica 21 novembre e il 21 novembre 2020.