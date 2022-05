Covid in Molise, 320 nuovi contagi e 264 guariti. Purtroppo c’è un decesso

A fronte di 320 nuovi contagi da Covid in Molise si registrano ben 264 negativizzazioni, ovvero persone che sono guarite. E’ quanto emerge dal bollettino Asrem di oggi 12 maggio nel quale, purtroppo, compare anche un nuovo decesso.

Si tratta di un 85enne di Monteroduni che era ricoverato a Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso

Dunque il numero dei morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sale a 623.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Non si registrano né trasferimenti da reparto a reparto e neppure nuovi ricoveri, mentre un paziente ricoverato sempre in Malattie Infettive è stato fortunatamente dimesso in buone condizioni.

I ricoverati totali sono 27, di cui 13 in Malattie Infettive, 12 nel reparto “anziano fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 27 ricoverati, 3 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 4 hanno due dosi e 19 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 320 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1.519 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 21%.

I nuovi casi (320) sono: