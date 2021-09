Covid in Molise. 19 nuovi positivi e 20 guariti: 366 i tamponi refertati

Restano sotto i duecento (197 per l’esattezza) gli attualmente positivi al Covid in Molise. Secondo il bollettino Asrem diramato oggi 18 settembre i nuovi positivi al Coronavirus sono ben 19 su 366 tamponi refertati:

6 FORNELLI

2 GUGLIONESI

7 ISERNIA

2 MACCHIAGODENA

2 MONTAFALCONE NEL SANNIO

A far da contraltare ci sono 20 persone che si sono negativizzate e quindi guarite:

4 CAMPOBASSO

1 CAMPOMARINO

1 FROSOLONE

2 MONTAFALCONE NEL SANNIO

1 PORTOCANNONE

1 RICCIA

2 SAN FELICE DEL MOLISE

7 TRIVENTO

1 VINCHIATURO

Per fortuna non si registrano nuovi decessi (l’ultimo risale a ieri e riguardava una donna di 86 anni di Frosolone) e nessun ricovero: pertanto al Cardarelli restano 5 persone in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.