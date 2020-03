Covid, «in mattinata nessun altro caso. Picco previsto tra 10-15 giorni»

Le dichiarazioni del Presidente della Regione Molise in base alle analisi del Comitato Tecnico Scientifico

Nessun nuovo caso di Coronavirus in Molise questa mattina, lunedì 30 marzo. A confermarlo è stato il governatore della Regione, Donato Toma (impegnato questa mattina anche con i lavori del consiglio regionale). Nel frattempo un paziente è stato estubato visto il miglioramento parziale delle sue condizioni di salute. Il Gemelli, intanto, ha donato un respiratore all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Per quel che riguarda infine le previsioni, il picco in Molise a detta degli esperti è previsto tra 10-15 giorni.