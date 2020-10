Covid, in Francia si prepara il “lockdown flessibile”. Alta l’attenzione in Italia

Lockdown nazionale da giovedì per un mese in Francia. E’ quanto riferito da BFM-TV e riportato dall’Ansa Italia. Sotto la lente la curva esponenziale dei contagi da Covid-19 che non accenna a fermarsi in Francia dove il numero dei casi positivi è di molto superiore a quello dell’Italia. Nella sola giornata di ieri si sono verificati 33mila nuovi contagi e 523 morti. L’emittente francese, alla vigilia dell’intervento del presidente Emmanuel Macron, ha precisato che il lockdown sarà più flessibile rispetto a quello della primavera scorsa, ma ciò non toglie che quanto sta accadendo in Francia sia visionato con molta attenzione anche in Italia. Stando alle anticipazioni il lockdown dovrebbe essere totale su tutta la nazione, dopo il coprifuoco che aveva interessato alcune metropoli come Parigi e un po’ sulla scia di quanto sta avvenendo anche in nord Italia, ma dovrebbe essere più flessibile lasciando le scuole aperte e alcuni servizi essenziali. Insomma un “mini lockdown” mentre ancora si valuta, in Italia, se effettuare il lockdown per Milano e Napoli e gli altri grandi centri che stanno vedendo il numero dei positivi aumentare di giorno in giorno.