Covid in corsia, nuovo blocco dei ricoveri in Ortopedia

Scatta da oggi, martedì 22 novembre, su disposizione del primario, Giuseppe Gagliardi, un nuovo blocco dei ricoveri in ortopedia al San Timoteo di Termoli. Causa dello stop, come scrive il primario nell’ordine di servizio, il Covid, che ha colpito un’infermiera e due O.s.s., nonché due pazienti, di cui uno in via trasferimento. Pertanto non ci sono le condizioni di sicurezza d i ricoveri vengono sospesi Dino al superamento delle attuali difficoltà. Nella foto l’ordine di servizio di Giuseppe Gagliardi.