Covid in Casa di riposo. Il sindaco: sono 20 tutti asintomatici e stanno bene

“Al momento risultano 20 positivi al COVID-19 tra gli ospiti della Residenza per anziani e 6 positivi tra gli operatori”. – Lo scrive il sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente il quale tiene anche a precisare che:



“Sono tutti asintomatici e stanno bene. Risultano, inoltre, positivi altri 4 cittadini residenti che vivono e frequentano il nostro paese. Di questi solo una persona è sintomatica ma sta bene. Sono tutti in isolamento presso la propria abitazione insieme ai propri familiari. Altri 2 residenti positivi non vivono a Vinchiaturo e non frequentano il paese. Mi preoccupano le troppe persone che non attuano il distanziamento fisico e che non usano correttamente la mascherina. Invito tutti a rispettare rigorosamente le norme ed attivare l’applicazione immuni sul proprio cellulare. Vi invito, inoltre, a riferire al proprio medico o alla ASREM in caso si avvertissero sintomi. Purtroppo il numero dei positivi è destinato inevitabilmente ad aumentare. Se dovessero verificarsi condizioni per mettere in atto ulteriori provvedimenti restrittivi, sarà certamente fatto e la popolazione sarà informata. Manteniamo tutti la calma ed ognuno agisca con grande e seria responsabilità verso la comunità. Come dico sempre: niente paura, solo premura!”.