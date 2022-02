Covid, in calo in Molise i posti occupati in Terapia Intensiva

In base ai dati Agenas, la media nazionale è del 9% con il Molise che si attesta un punto percentuale più in basso, mentre l’occupazione dei posti in area medica è del 14%

In base ai dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale curato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute, l’incidenza dei casi di Covid in Italia risulta ancora in calo, al pari dell’indice di trasmissibilità Rt. In particolare, l’incidenza settimanale a livello nazionale scende a 552 ogni 100mila abitanti (considerando il periodo 18-24 febbraio) contro 672 ogni 100mila abitanti della settimana precedente.

Per quanto riguarda la percentuale di posti letto in Terapia Intensiva occupati da pazienti con Covid, come riferisce l’ultimo bollettino di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornato al 23 febbraio, resta al 9% in Italia. Il dato è in calo in Molise (8%), mentre è in crescita solo nelle Marche (13%) e in Toscana (11%). La percentuale risulta, invece, in discesa in 9 regioni, Basilicata (3%), Friuli Venezia Giulia (9%), Liguria (10%), Lombardia (7%), Molise (8%), Piemonte (7%), Puglia (10%), Sicilia (9%), Valle d’Aosta (9%) e Veneto (5%); mentre è stabile in altrettante regioni e province autonome: Abruzzo (all’8%), Calabria (13%),Campania (7%), Emilia Romagna (11%), Lazio (15%), Pa Bolzano (2%), Pa Trento (8%), Sardegna (13%), Umbria (9%).

Nello specifico, a livello giornaliero, la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area medica è in calo in 19 Regioni, tra cui Molise (14%), Abruzzo (al 30%), Basilicata (29%), Calabria (29%), Campania (20%), Emilia Romagna (18%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lazio (25%), Liguria (23%), Lombardia (11%), Marche (24%), Pa Trento (13%), Piemonte (16%), Puglia (24%), Sardegna (22%), Sicilia (30%), Umbria (24%), Valle d’Aosta (18%) e Veneto (12%). Il dato è in rialzo solo nella Provincia autonoma di Bolzano (18%); mentre risulta stabile in Toscana (19%).