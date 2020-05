Covid, in ausilio alle forze dell’ordine arrivano poliziotti e Carabinieri

In ausilio alle forze dell’ordine sono giunti dal reparto Mobile della questura di Napoli una 20ina di poliziotti e altrettanti Carabinieri che coadiuveranno le forze dell’ordine in questi giorni di emergenza sanitaria. In particolare i “rinforzi” daranno ausilio ai sanitari che si recheranno a fare tamponi alla comunità Rom di Campobasso e alle altre persone. Inoltre assicureranno, insieme alle altre forze dell’ordine un controllo più approfondito del territorio.

