Covid, in 5 lasciano Malattie Infettive ma ci sono 2 nuovi ricoveri al Cardarelli

Dei 12 ricoverati, 11 non sono vaccinati. L’anno scorso ci furono 3 decessi

Bollettino in chiaro scuro quello diramato oggi dall’Asrem: le notizie positive riguardano ben 5 dimissioni da Malattie Infettive e tanti guariti. Quelle cattive, invece, sono da rintracciare in due nuovi ricoveri al Cardarelli.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 7 dicembre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 506.

Situazione al Cardarelli

Due pazienti si sono negativizzati e sono stati trasferiti da malattie infettive in reparti no Covid. Ci sono due nuovi ricoveri: un cittadino di Colli al Volturno e uno di Isernia si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi ci sono anche tre dimessi e pertanto i ricoverati totali scendono a 12, di cui 11 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 12 ricoverati, 11 non sono vaccinati e 1 ha due dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 19 nuovi casi su 681 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 2,7%.

I nuovi positivi (19) sono:

1 Campobasso

2 Campomarino

2 Carpinone

6 Isernia

4 Portocannone

1 Pozzilli

1 Termoli

2 Venafro

I guariti di giornata sono 46 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 287, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.333.

I guariti totali sono 14.526, i decessi 506. In isolamento si trovano 2.406 cittadini.