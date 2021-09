Covid, immunità di gruppo: “In Molise si prevede di raggiungerla a metà settembre”

La chiamano immunità di gregge o “immunità di gruppo” ed è una sorta di protezione acquisita indirettamente da una popolazione nei confronti di alcune malattie infettive contagiose (nel caso in questione del Covid 19). Questa condizione viene a stabilirsi quale conseguenza di una precedente vaccinazione o dopo aver contratto già in passato l’infezione. Essa può esistere qualora una percentuale sufficiente di una popolazione sia diventata immune ad un’infezione, per il fatto che è vaccinata o l’ha già contratta, sviluppando una memoria anticorpale nei confronti della malattia.. Premesso ciò arrivano notizie confortanti sul fronte della lotta al Coronavirus in Molise, almeno stando a ciò che riferiscono il Sole 24 Ore e l’Huffington Post: “Ad oggi sono il 69,8% le persone completamente vaccinate nel Lazio, contro il 68,9% del Molise, il 68,4% della Lombardia, il 67,7% della Puglia, solo per citare le più virtuose. Seguendo un’elaborazione prospettica fatta dal Sole 24 Ore, quindi, il Lazio dovrebbe raggiungere (tenendo questo ritmo) l′80% di vaccinati, e quindi la soglia di sicurezza auspicata e fissata dal generale Figliuolo, il 10 settembre 2021. Molto presto se consideriamo che a livello nazionale la data del raggiungimento della soglia è fissata per il 23 settembre. Il 12 settembre per la Lombardia, il 14 settembre per il Molise, il 9 ottobre per il Veneto e così via”.