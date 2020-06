Covid, il virus continua ad arretrare: nessun contagio e un nuovo guarito

Ancora una giornata positiva sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Oggi, lunedì 29 giugno, sono stati processati 125 tamponi e non sono stati risocntrati casi di positività. Si registra, però, un nuovo guarito, un paziente di Termoli e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 25. I totali da inizio emergenza sono 445 su un totale di 21585 tamponi processati, compresi quelli di controllo. Il Cardarelli resta Covid free non essendoci ricoverati per il virus.

I gusriti salgono a 396, mentre i decessi sono fermi a 23.