Covid, il sindaco di Baranello: stop ai black out informativi con l’Asrem

“Nessuna polemica sterile, ma chiedo solo di risolvere quei “black out” che vengono a crearsi nella rete di comunicazione fra Asrem e Comuni qualora questi ultimi si trovassero a fronteggiare un focolaio Covid senza averne piena contezza”. E’ il sindaco di Baranello Marco Maio che riferisce al Quotidiano la recente notizia secondo la quale nella casa alloggio per disabili ci sono almeno 15 positivi (14 ospiti e un operatore sanitario). “Sono venuto a conoscenza di questa situazione non attraverso canali istituzionali e questo mi dispiace molto, anche perché io, in quanto massima autorità sanitaria a Baranello, devo necessariamente prendere provvedimenti quando si verificano episodi simili. I 15 positivi del cluster della casa alloggio non sono tutti di Baranello, ma comunque hanno domicilio qui e io devo attuare ogni procedura per agevolare il tracciamento. Mi sono visto costretto ad emanare un’ordinanza per creare una sorta di cordone sanitario attorno alla struttura in questione per evitare nuovi contagi”. In buona sostanza il sindaco Marco Maio fa esplicita richiesta all’Asrem di comunicare le varie positività adottando un metodo più efficace per evitare che sia egli stesso a doversi informare sui “sentito dire” che circolao in paese.