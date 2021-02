Covid, il “Pro Cardarelli”: potenziare la medicina del territorio e spezzare la catena del contagio”

“Il comitato Pro Cardarelli – si legge in una nota – esprime profonda preoccupazione riguardo alla gestione della pandemia da COVID-19 nella regione Molise, soprattutto in questo momento così delicato sia sul fronte epidemiologico che su quello squisitamente clinico.

Riteniamo che la gestione epidemiologica sia il nodo centrale per il contenimento della pandemia poiché la riduzione dei ricoveri e dei decessi passa necessariamente attraverso una riduzione dei contagi. A nostro avviso è questa la catena che deve essere spezzata, tramite il controllo rigoroso del rispetto delle regole comportamentali e di distanziamento dei cittadini ed il potenziamento delle attività di contact tracing e di esecuzione dei tamponi.

La gestione clinica deve prevedere sicuramente il potenziamento degli odierni posti letto di terapia semi-intensiva ed intensiva ma anche e soprattutto il rafforzamento della medicina del territorio con l’incremento delle USCA a supporto delle persone malate nella gestione delle loro problematiche a domicilio, la creazione di COVID hotels ed il potenziamento della campagna vaccinale. L’utilizzo di posti letto delle strutture private, che va peraltro attentamente monitorato sotto il profilo dei costi, può far fronte alla particolare emergenza del momento, ma è, comunque, da considerarsi temporaneo in attesa della realizzazione di altre soluzioni in spazi pubblici, come i locali dell’ex Hospice del Cardarelli.

Il momento è grave ed è tempo di assumere decisioni tempestive, coerenti ed improntate esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini molisani.”