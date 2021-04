Covid, il presidente Toma anticipa: “indici Rt Molise tutti sotto uno”

E su AstraZeneca: «È un vaccino sicuro rispetto alla casistica di trombosi che c’è stata»

Emergenza Covid, in Molise «indici Rt sono tutti sotto uno». Ad anticiparlo – all’Ansa – è stato il presidente della Regione, Donato Toma, in riferimento alla bozza del report sulla diffusione della pandemia. Questi gli indici: per i sintomatici 0.81, per gli ospedalizzati 0.85, 0.9 per la media sui 14 giorni. «Numeri confortanti – ha detto Toma – questo vuol dire che tutte le misure adottate con le ordinanze emergenziali hanno funzionato». Toma, sempre all’Ansa – ha poi parlato anche del vaccino AstraZeneca. “AstraZeneca è un vaccino sicuro rispetto alla casistica di trombosi che c’è stata. Mi sarei aspettato una prescrizione e comunque direttive più chiare e precise – ha detto – adesso riprogrammeremo la campagna vaccinale sulla fascia di età 60-79. In Molise abbiamo somministrato migliaia di dosi del vaccino AstraZeneca ad under e over 60 e fino ad oggi non abbiamo avuto alcun problema. Se dovessi essere vaccinato con AstraZeneca – ha terminato il presidente della Regione – non direi di no».