Covid, il parco comunale resta chiuso. «Aspettiamo di sentire la Regione»

Non ci saranno “allentamenti” nelle misure adottate dal Comune di Termoli a seguito dell’emergenza Covid almeno non prima di un confronto con la Regione Molise. E’ il parere del sindaco Francesco Roberti contattato il giorno dopo le dichiarazioni rilasciate dal Premier Conte in conferenza stampa che apriva alla possibilità di tornare ad usufruire di parchi e luoghi pubblici purché possano essere ben contingentati e controllati. Il Comune di Termoli aveva disposto la chiusura del parco comunale Girolamo La Penna già prima dell’ordinanza addotata dal Ministro Speranza e dal Governo nazionale proprio nell’ottica di evitare contagi tra la popolazione. Un misura che, assieme a quelle messe a punto dall’Asrem e dalla Regione Molise nell’individuazione e isolamento dei cluster termolesi hanno evitato il propagarsi dei contagi anche in basso Molise. Contattato telefonicamente nella giornata di oggi, lunedì 27 aprile, Roberti ha escluso, per il momento, una fuga in avanti dell’amministrazione comunale nel permettere ai cittadini di tornare per strada. «Questa decisione dovrà essere presa, eventualmente, insieme alla Regione ma per il momento non c’è nessuna misura di allentamento dei controlli. Per il momento non sono previste delle novità a Termoli». Una frase lapidaria che riporta alla realtà di una fase 2 che sarà necessariamente caratterizzata ancora dai tanti controlli e dalla poca fruizione dei luoghi pubblici.