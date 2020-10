Covid, il Molise trema: 101 positivi su 549 tamponi. Un altro ricovero in terapia intensiva

E’ certamente il momento più difficile per il Molise dall’inizio dell’emergenza Covid. Mai in una giornata si erano riscontrati così tanti positivi su un numero limitato di tamponi. Quella di oggi, domenica 25 ottobre, è realmente una giornata nera per la nostra regione.

Su 549 tamponi processati, sono stati riscontrati ben 101 casi di contagio. Per una percentuale di positivi su casi testati pari al 18,39%, un dato spaventosamente alto. I casi maggiori ci sono stati a Bojano 26, Isernia 19, Campobasso 17. A pesare ci sono i casi di contagio nella scuola di Bojano e il cluster della casa alloggio di Oratino.

Oggi si registra anche un altro ricoverato in terapia intensiva: è stato trasferito da malattie infettive in rianimazione un paziente di Isernia.

I nuovi contagi sono:

26 Bojano (cluster noto)

1 Busso (cluster casa alloggio Oratino)

10 Campobasso (cluster casa alloggio Oratino)

7 Campobasso (cluster noto)

1 Campochiaro (cluster noto)

1 Campomarino (cluster noto)

1 Carpinone (cluster noto)

1 Casalciprano (cluster noto)

7 Castelpetroso (cluster noto)

2 Colle d’Anchise (cluster noto)

1 Colletorto (cluster noto)

1 Ferrazzano (cluster noto)

1 Fornelli (cluster noto)

1 Guglionesi (cluster noto)

19 Isernia (cluster noti)

1 Lucito (tampone richiesto dal medico di base)

1 Mirabello Sannitico (cluster noto)

1 Montaquila (cluster noto)

2 Oratino (cluster casa alloggio Oratino)

1 Oratino (tampone richiesto dal medico di base)

3 Oratino (cluster noto)

1 Petacciato (cluster noto)

1 Riccia (cluster noto)

1 Ripalimosani (cluster noto)

1 Roccamandolfi (cluster noto)

1 Salcito (tampone richiesto dal medico di base)

1 Santa Croce di Magliano (cluster noto)

1 Sant’Elia a Pianisi (cluster noto)

1 Sesto Campano (cluster noto)

2 Termoli (cluster noto)

1 Veanfro (cluster noto)

1 Vinchiaturo (cluster noto)

Oggi si registrano anche 11 guariti:

1 Civitanova del Sannio

1 Portocannone

1 Campomarino

3 Termoli

1 Casacalenda

1 Larino

1 Venafro

1 Bojano

1 Ferrazzano

Gli attualmente positivi, dunque, salgono a 647, mentre i totali da inizio emergenza sono 1319 su un totale di 56300 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

I ricoverati sono 22, di cui 19 in malattie infettive e 3 in terapia intensiva.

I guariti sono 644, i decessi 28.

In isolamento si trovano 782 cittadini.