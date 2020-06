Covid, il Molise torna a contagi zero: tre i guariti e un paziente lascia la Rianimazione

Tornano ad essere incoraggianti le notizie che giungono dall’Asrem. Nel bollettino di oggi, mercoledì 10 giugno, sono stati processati 276 tamponi per la ricerca del virus e 29 di controllo, per un totale di 305 e non sono state riscontrate positività. Inoltre, come già riferito, un paziente ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in malattie infettive: i ricoverati restano 2, di cui 1 in malattie e 1 in terapia intensiva.

Si registrano oggi 3 guariti, 1 di Isernia e 2 di Belmonte del Sannio e pertanto gli attualmente positivi scendono a 117, i totali da inizio emergenza sono 439 su un totale di 16916 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

I guariti salgono a 280, mentre i decessi sono fermi a 23.