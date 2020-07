Covid, il Molise senza contagi per il nono giorno di fila: i positivi restano 8

Nessuna variazione nel consueto bollettino di oggi, lunedì 19 luglio, dell’Asrem relativo all’emergenza Covid. Su un totale di 163 tamponi processati non sono stati riscontrati casi di contagio. Ed è il nono giorno di fila che in MOlise non ci sono positivi. Oggi non si registrano nuovi guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi resta ferma a 8. I totali da inizio emergenza sono sempre 446 su un totale di 24768 tamponi effettuati, compresi quelli di controllo.

Invariata anche la situazione al Cardarelli dove resta una sola persona ricoverata in malattie infettive.

I guariti sono sempre 415, mentre i decessi sono fermi 23.

Solo 4 i centri in cui si registrano positivi: Campobasso (3), Isernia (2), Macchiogodena (1), San Giuliano del Sannio (1).