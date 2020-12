Covid, il Molise respira: 12 positivi ma su pochi tamponi, 10 dimessi e ben 303 guariti. Non ci sono decessi

E’ un bollettino tutto sommato positivo quello diramato oggi, lunedì 21 dicembre, dall’Asrem. Intanto non ci sono stati decessi, e questo è sempre un aspetto importante, e poi ci sono stati ben 10 dimessi e 303 guariti, un vero e proprio boom. Inoltre un paziente è migliorato ed ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in malattie infettive. Per una volta tanto abbiamo voluto iniziare dalle note liete. Ci sono, però, anche quelle stonate. Che riguardano principalmente i nuovi ricoveri: 6 cittadini hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

I ricoverati totali scendono a 64, di cui 56 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 12, ma su appena 217 tamponi processati, con un tasso di positività pari al 5,5%.

I nuovi positivi (12) sono:

1 Campodipietra

3 Oratino

3 Sant’Elia a Pianisi

5 Termoli.

Gli attualmente positivi sono 2561, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numento di 6143.

I guariti sono saliti a 3407, i decessi sono fermi a 175.

In isolamento si trovano 3017 cittadini.