Covid, il Molise regge e per il decimo giorno di fila non fa registrare casi di positività

Prosegue il trend positivo per il Molise che per il decimo giorno consecutivo non ha fatto registrare nuovi casi di Covid. Sono stati processati 161 tamponi per la ricerca del virus e 7 e di controllo per un totale di 168. Oggi, domenica 7 giugno, si registra un solo guarito, una persona di Campobasso.

Pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 119, mentre i totali da inizio emergenza sono sempre fermi a 436 su un totale di 16224 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Invariato il numero dei ricoverati, due persone in terapia intensiva, mentre il reparto di malattie infettive continua ad essere vuoto.

I guariti sono 275, mentre i decessi restano 23.