Covid, il Molise passa in zona gialla: ecco cosa cambia

La decisione dopo la Cabina di Regia

L’eventualità era nell’aria visti i numeri poco confortanti degli ultimi giorni. E questa sera, venerdì 11 febbraio, è arrivata la decisione della cabina di regia. Il Molise passa in zona gialla dopo essere stata a lungo una delle poche regioni in bianco.

Alla luce dei dati della Cabina di Regia, la Regione Molise passa dal bianco al giallo e la Regione Sicilia dall’arancione al giallo.

L’epidemia, caratterizzata dalla assoluta predominanza della variante Omicron, conferma un trend in decrescita nell’incidenza, nella trasmissibilità ed anche nel numero dei ricoveri; rimane comunque un forte impatto sui servizi territoriali ed assistenziali.

È pertanto necessario continuare con il rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive raccomandate, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento.

L’elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia anche sostenuta da varianti emergenti.

Cosa cambia in zona gialla

Per i vaccinati con tre dosi sostanzialmente non cambia nulla. Le vere differenze ci saranno quindi tra chi ha il Super Green Pass (tre dosi o guarito) e chi invece ha quello «base» (due dosi o il tampone negativo). I primi potranno sostanzialmente fare tutto, anche sedersi in ristoranti, cinema e teatri, preclusi invece a chi non ce l’ha. Questi ultimi potranno accedere al luogo di lavoro, utilizzare il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Nessuna certificazione invece serve per spostarsi da una regione all’altra con i propri mezzi.