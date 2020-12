Covid, il Molise la regione con l’indice di contagio più alto d’Italia (Rt a 1,45)

Non diventerà arancione perché sotto i limiti per occupazione di posti letto e basso rischio di crescita dell’epidemia

Il Molise è la regione con l’indice Rt più alto (1,45) d’Italia ma non dovrebbe diventare “arancione” perché, in sostanza, stando all’analisi dei dati presenta un basso rischio di crescita dell’epidemia ed è addirittura sotto i limiti considerati critici per l’occupazione dei posti letto, cioè il 30% delle terapie intensive e il 40% dei reparti internistici. Questi i dati del monitoraggio della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità. Nella settimana che sta per terminare si registra una leggera diminuzione “dell’incidenza di casi di Covid-19 a livello nazionale, ma l’incidenza resta elevata: intorno a 450 casi per 100mila abitanti. E addirittura in alcune aree del paese, in controtendenza, si nota un aumento dell’incremento”. L’Rt nazionale, calcolato su 14 giorni, è di 0,82. Nel dettaglio, ecco quelli delle Regioni: Abruzzo 0,8, Basilicata 0,65, Calabria 0,64, Campania 0,71, Emilia-Romagna 0,81, Friuli 0,97, Lazio 0,67, Liguria 0,63, Lombardia 0,82, Marche 0,8, Molise 1,45, Piemonte 0,64, Provincia di Bolzano 0,67, Provincia di Trento 0,91, Puglia 0,8, Sardegna 0,7, Sicilia 0,68, Toscana 0,76, Umbria 0,66, Val d’Aosta 0,6, Veneto 0,91. Il Molise è la Regione con il dato più alto ma comunque non va verso un passaggio in arancione, perché ha un rischio di crescita dell’epidemia basso.