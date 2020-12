Covid, il Molise finisce sul Tg1, la figlia di una vittima: “Mio padre non curato adeguatamente”

La situazione dei reparti Covid del Cardarelli è finita alla ribalta della cronaca nazionale dopo la presentazione di un esposto in Procura. Proprio alla vigilia di Natale, il 24 dicembre, il tg1 delle 13.30 ha dedicato un servizio alle vicende molisane. Intervistando Maria, la figlia di un uomo deceduto al Cardarelli per Covid. Secondo la donna, il padre non sarebbe stato curato adeguatamente ed ha mostrato i messaggi che lo stesso gli ha inviato dal letto dell’ospedale. Messaggi finiti in un esposto in magistratura presentato dal comitato dei familiari delle vittime.

IL SERVIZIO DEL TG1 IN ALTO