Covid, il Molise fa 13…giorni senza contagio: altri due guariti e i positivi scendono a 15

Ancora una giornata positiva sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. A fronte di 182 tamponi processati, non sono stati riscontrati casi di contagio. Ed è il 13° giorno consecutivo che in Molise non ci sono positivi. Nella giornata odierna si registrano altri due guariti: un paziente di Oratino e uno di Monacilioni e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 15. I totali da inizio emergenza sono sempre 445 su 23033 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Il Cardarelli continua ad essere Covid free, non essendoci ricoverati per il virus.

I guariti salgono a 406, mentre i decessi sono fermi a 23.