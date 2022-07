Covid, il Molise da oggi senza le Usca. Primiani: «Tolgono la speranza di futuro ai molisani»

«Lo avevo annunciato – ha scritto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – e purtroppo si è verificato: in Molise, da questa mattina il servizio Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) è sospeso. Da oggi, quindi, tanti molisani sono lasciati allo sbando perché dalla direzione Asrem non hanno ritenuto nemmeno opportuno fornire soluzioni alternative. In queste ore, infatti, sto ricevendo decine di telefonate di cittadini che mi chiedono a chi rivolgersi. Oltre il danno anche la beffa, i molisani non meritano tutto questo. C’è bisogno di competenza e programmazione e invece riceviamo solamente improvvisazione e disorganizzazione da parte di Donato Toma e Oreste Florenzano.

Il loro modus operandi sembra avere come obiettivo togliere ogni speranza di futuro ai molisani, a partire dallo smantellamento della sanità pubblica. La verità è che soltanto mostrandoci uniti potremo avere la meglio su questo diabolico disegno.»

IN ALTO L’INTERVISTA A PRIMIANI