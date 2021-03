Covid, il grido delle palestre: “Chiusi da un anno e dimenticati. Ma il nostro è un lavoro”

Sono chiusi da un anno “nonostante abbiamo rispettato tutte le normative, abbiamo provveduto all’installazione di tutto quello che ci è stato richiesto dai sanificatori ad ogni mezzo possibile per evitare il contagio e nonostante, soprattutto, nelle nostre palestre non si è mai verificato un solo caso di contagio”. Nonostante questo, però, sono chiusi da un anno. Costretti a sprangare le porte di quei luoghi che, per chi ne usufruisce, possono anche sembrare un hobby e un momento per svagare la mente dopo una giornata di stress e tensioni “ma per noi rappresentano il lavoro. Per alcuni sono l’unico sostentamento delle famiglie. E invece dopo un anno siamo abbandonati a noi stessi e non sappiamo quando e se riapriremo”. E’ il grido di giustizia quello che arriva dai proprietari delle palestre e dei centri sportivi. A farsi portavoce di un po’ tutta la categoria è stata Nadia Venditto, maestra di ginnastica artistica. “In questi mesi stiamo sopperendo, per chi lo vuole, all’assenza dell’allenamento con delle sedute da casa un po’ per mantenere la muscolatura e un po’ per tenere anche impegnate le bambine più piccole ma non si può andare avanti così”. Il lockdown dell’anno scorso aveva rappresentato una battuta d’arresto importante ma, come buona parte dell’Italia, anche i proprietari delle palestre avevano capito e avevano sperato in tempi migliori che, però, per loro non sono ancora arrivati. Nonostante durante l’estate e a settembre “abbiamo fatto degli investimenti economici per adattare le nostre palestre e scuole di danza a quello che ci è stato richiesto”. Ma non è bastato per evitare la chiusura che continua ad andare avanti, con i ristori che per la categoria sono praticamente inesistenti e con la certezza che “tra poco arriverà l’estate e che quindi le persone preferiranno andare al mare piuttosto che venire da noi”. Addio ai campionati agonistici per le squadre che li avevano programmati. Addio all’attività ordinaria di allenamento. L’unica, flebile, speranza, arriva dalla possibilità per alcune categorie di sport di fare allenamento all’aria aperta adesso che arriverà (si spera presto) il bel tempo. E il grido di speranza che si solleva sempre più: “noi ci sentiamo del tutto abbandonati”.