Covid, il Gip respinge la richiesta di archiviazione sulle denunce presentate dal comitato vittime

La Procura ha concesso altri tre mesi per ascoltare tutti i medici citati dal comitato. Soddisfatta la presidente Nadia Perrella e i legali Iacovino e Ruggiero: “Le indagini devono continuare per accertare le responsabilità in merito alla gestione dell’emergenza pandemica”

“Il Gip del tribunale di Campobasso, la dottoressa Roberta D’Onofrio, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal Procuratore Capo, dottor Nicola D’Angelo, sulle denunce presentate dal comitato ‘Verità e dignità Vittime Covid-19’”. Lo annuncia in una nota la presidente dello stesso comitato, Nadia Perrella.

“Il Gip del tribunale di Campobasso – si legge ancora nella nota – dopo aver preso atto degli stralci che la Procura ha fatto a seguito delle opposizioni avanzate dal comitato, aprendo altri procedimenti tuttora in corso (criticità dell’impianto di ossigenoterapia; la mancata realizzazione della torre Covid; l’extra budget; la sussistenza dei titoli in capo ai dirigenti Asrem; i singoli omicidi colposi), ha disposto il prosieguo delle indagini, volte ad accertare le responsabilità derivanti dalla denunciata malagestione dell’emergenza pandemica, concedendo altri tre mesi alla Procura per sentire tutti i medici citati dal comitato, immotivatamente rimasti inascoltati. Soddisfazione – si conclude nella nota – è stata espressa dal comitato e gli avvocati Vincenzo Iacovino e Andrea Ruggiero”.