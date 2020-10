Covid, il giorno più nero per il Molise: 66 positivi, 6 ricoverati (2 in terapia intensiva) e 1 decesso

E’ il bollettino peggiore per il Molise da quando è iniziata l’emergenza Covid. Oggi, venerdì 23 ottobre, si registra il numero più alto di positività, ma soprattutto un vero e proprio boom di ricoverati, mai così tanti in un giorno. I nuovi contagi sono 66, su 698 tamponi processati, con un aumento importante per Campobasso (+9), mentre i ricoverati sono 6 in più, di cui 2 in terapia intensiva.

I nuovi contagi sono:

1 Bonefro (cluster noto)

9 Campobasso (cluster noto)

1 Cantalupo del Sannio

1 Carovilli (tampone richiesto dal medico di base)

3 Casacalenda (cluster noto)

1 Casalciprano (tampone richiesto dal medico di base)

6 Castelpetroso (cluster noto)

1 Castropignano (tampone richiesto dal medico di base)

1 Cercemaggiore (cluster noto)

1 Colletoro (cluster noto)

2 Colli al Volturno (cluster noto)

1 Forlì del Sannio (cluster noto)

3 Guglionesi (cluster noto)

7 Isernia (cluster noto)

2 Macchia d’Isernia (cluster noto)

1 Montaquila (cluster noto)

1 Montenero di Bisaccia (cluster noto)

1 Oratino (cluster noto)

1 Pesche (cluster noto)

4 Pettoranello del Molise (cluster noto)

1 Portocannone (cluster noto)

1 San Martino in Pensilis (cluster noto)

3 Santa Croce di Magliano (cluster noto)

7 Termoli (cluster noto)

1 Toro (cluster noto)

4 Venafro (cluster noto)

1 Vinchiaturo (tampone richiesto dal medico di base)

Si registrano 6 ricoverati in più: 2 Termoli, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Venafro, 1 Isernia, 1 Santa Croce del Sannio. Di questi due sono stati trasferiti da malattie infettive in terapia intensiva.

Pertanto i ricoverati totali sono 18, di cui 16 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva (1 paziente di Termoli e 1 di Castelpetroso).

Oggi, purtroppo, si registra anche un decesso: non ce l’ha fatta il 60enne di Macchiagodena che era ricoverato in terapia intensiva.

Oggi si registrano anche 33 guariti e un dimesso dal Cardarelli (un paziente di Duronia).

I guariti sono:

1 Castelpetroso, 2 Bojano, 8 Campobasso, 3 Campomarino, 1 Colle d’Anchise, 1 Ferrazzano, 1 Fornelli, 1 Gambatesa, 1 Isernia, 1 Montaquila, 1 Montefalcone nel Sannio, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Monteroduni, 1 Palata, 1 Poggio Sannita, 1 Santa Maria del Molise, 1 Sant’Agapito, 1 Sessano del Molise, 2 Termoli, 2 Toro, 1 Venafro.

Pertanto gli attualmente positivi sono 532, mentre i totali da inizio emergenza sono 1192 su 55250 tamponi effettuati, compresi quelli di controllo.

I guariti sono 633, mentre i decessi 27.

Le persone in isolamento sono 649.

LA MAPPA DEL CONTAGIO