Covid, il giorno della chiusura: la diretta da Corso Nazionale. Protesta in Abruzzo

Anche in Molise e nel vicino Abruzzo inizia a farsi sentire il peso delle decisioni del Governo Conte che con il Nuovo dpcm ha chiuso le attività commerciali collegate alla ristorazione ma anche altre categorie che già avevano sofferto la crisi del lockdown.

Dopo aver ascoltato i pareri dei ristoratori (qui il link al nostro articolo) nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 ottobre, primo giorno dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni governative, saremo in diretta Facebook per mostrare la realtà dei bar e delle attività commerciali di Corso Nazionale a Termoli costrette a chiudere le saracinesche alle 18.

In contemporanea è stata organizzata proprio al confine tra Abruzzo e Molise una manifestazione pacifica di protesta contro le disposizioni del governo Conte. “Ho voluto organizzare questa manifestazione – ha affermato Antonio D’Aulerio, originario di Lecce ma per alcuni anni residente anche in Molise – perché l’ultimo Dpcm sta portando la nostra categoria all’esasperazione. Siamo stati definiti categorie non essenziali dimenticando il nostro diritto al lavoro. Il lavoro è essenziale a prescindere dalla categoria a cui si appartiene. Ogni lavoro non è fine a se stesso. Siamo tutti piccoli pezzi di un ingranaggio perfetto. Faccio un esempio – ha affermato ancora – se si ferma la ristorazione, si fermano anche camerieri, cuochi, fotografi, dj, animazione, allestimenti e tutto il resto delle attività che hanno sempre rispettato le indicazioni dettate dal Governo per garantire la salute di tutti.

Il virus non ha orari né preferenze, ci aspettiamo semplicemente che il Governo ci permetta di continuare a lavorare applicando le giuste precauzioni. In questi mesi abbiamo fatto dei grandi sacrifici ma ora è il momento di dire basta”.