Covid, il Forum Sanità pubblica: “Vicini al comitato vittime nella battaglia comune”

La professoressa Aida Trentalance ha commentato l’opposizione alla richiesta di archiviazione: “La pandemia ha reso visibile il degrado e la cattiva gestione che non garantiscono i Livelli Essenziali di Assistenza”

“Il Forum Molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità ribadisce la propria vicinanza al Comitato Vittime da Covid e all’azione dello studio legale Iacovino”. Lo ha scritto sui social la professoressa, Aida Trentalance, a margine della conferenza stampa di questa mattina, martedì 22 febbraio, incentrata sulle motivazioni che hanno portato l’avvocato, Vincenzo Iacovino, a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Procuratore della Repubblica al Gip del Tribunale di Campobasso.

Il Forum “considera questa battaglia parte integrante e importante della propria battaglia ultradecennale per la difesa della sanità realmente pubblica, colpevolmente ridotta a non garantire le cure essenziali ai molisani. La pandemia, e le vittime che ne sono derivate, hanno reso visibile a tutti collettivamente, il livello di degrado e la cattiva gestione che non garantiscono i Lea e determinano un altissimo livello di mobilità passiva, per coloro che se lo possono permettere. È indispensabile – ha concluso Trentalance – continuare a mobilitarsi nella battaglia comune”.