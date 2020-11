Covid, il focus della trasmissione “Titolo V” (Rai 3) sulle criticità della sanità molisana (VIDEO)

Nella prossima puntata si parlerà dell’ospedale “Vietri” di Larino

«L’anello di comando più debole è il commissariamento, rallenta il processo, ogni volta che devo prendere una decisione devo chiedere al Commissario». Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a “Titolo V”, la trasmissione di approfondimento in onda su Rai 3 il venerdì sera. Nell’ultima puntata, andata in onda il 13 novembre 2020, l’inviato Gabriele Paglino si è occupato delle criticità emerse, in particolare al Cardarelli di Campobasso, unico centro Covid della regione, in seguito alla diffusione della pandemia derivante dal Coronavirus. Nel servizio parola ai medici dell’ospedale, al dg Asrem Florenzano e al presidente Toma (ospite collegato in diretta con lo studio). Una vicenda tutt’altro che conclusa e che sarà approfondita anche la prossima settimana con un focus, come annunciato in chiusura di trasmissione, sul nosocomio Vietri di Larino.