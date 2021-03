Covid, il comune di Colle d’Anchise organizza due giorni di screening

Il sindaco Carletto Di Paola: “Iniziativa utile a monitorare meglio la situazione”

COMUNE DI COLLE D’ANCHISE. L’amministrazione comunale di Colle D’Anchise, ha organizzato due giornate dedicate ai test rapidi antigenici per il Covid-19. Lo screening day, voluto dal sindaco Carletto Di Paola e dall’amministrazione comunale, è stato proposto dall’associazione di volontariato Cives Campobasso-Isernia. «Abbiamo organizzato questa iniziativa per avere un quadro più chiaro della situazione nel nostro comune – ha spiegato il sindaco Di Paola. Sono previsti due tamponi antigenici a persona, le cui rilevazioni verranno effettuate rispettivamente il 7 marzo e 21 marzo. Questa soluzione – ha aggiunto il primo cittadino – ci consente di avere una visione generale più ampia, a livello temporale, proprio in funzione di una seconda rilevazione a cadenza quindicinale. Ringraziamo la cittadinanza per la preziosa collaborazione, l’impegno dell’amministrazione comunale proseguirà». I test verranno eseguiti presso la sala consiliare del comune, dalle 9.30 alle 13.30. Per coloro che saranno impossibilitati a raggiungere il comune, verranno effettuati presso il proprio domicilio. Per ogni test eseguito si richiede un contributo di cinque euro, per complessivi dieci euro a persona. Al fine di evitare assembramenti, è obbligatoria la prenotazione, contattando il sindaco o l’assistente sociale». Gianluca Caiazzo