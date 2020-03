Covid, il Club Alpino acquista beni e macchinari per 12mila euro

La generosità della sezione di Campobasso. Avviata anche una raccolta fondi affinché sia i soci che gli esterni possano contribuire con una donazione

Sono stati acquistati e consegnati in parte ai reparti ospedalieri dei presidi necessari per affrontare l’emergenza Covid-19. L’iniziativa è stata organizzata dal Club Alpino Italiano della sezione di Campobasso che ha voluto lanciare anche l’invito a supportare la sezione in questo sforzo. «L’emergenza coronavirus sta mettendo in discussione molti punti fermi della nostra quotidianità e, come sapete, il Direttivo ha sospeso tempestivamente tutte le attività sociali. Le montagne sanno aspettare e non volevamo certo rischiare di gravare sul sistema sanitario pubblico, già stressato, anche con un nostro eventuale infortunio. Nondimeno – afferma il consiglio direttivo – siamo convinti che il peso di questa asocialità forzata possa risultare più leggero se riusciamo a praticare, tra di noi, gesti di condivisione e vicinanza. Siamo abituati, (anche) in quota, a cercare e a dare conforto ai nostri compagni di avventura sentendoci, non solo figurativamente, un’unica cordata, certi degli altri e responsabili di chi è legato a noi. Anche noi ora ci sentiamo legati. Per questi motivi, il Consiglio Direttivo ha deciso di destinare una parte delle risorse della Sezione all’acquisto di materiale di immediata utilità e necessità segnalatoci dai reparti di terapia intensiva e malattie infettive dell’Ospedale Cardarelli, quelli più direttamente coinvolti dall’emergenza sul nostro territorio. Sicuri del contributo di tutti, soci e non soci, il Direttivo ha provveduto ad acquistare beni e dispositivi medici per un valore di 12mila euro (mancano solo gli ultimi dispositivi) che sono stati, almeno in parte, già consegnati ai reparti ospedalieri. Lanciamo, quindi, l’invito a supportare, secondo le proprie disponibilità, la Sezione in questo sforzo facendo un versamento sul conto della Sezione di Campobasso: IBAN: IT48J 02008 03805 000101589380 UNICREDIT BANCA – Viale Mazzini – Campobasso indicando nella causale “DONAZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS” seguito da nome, cognome e codice fiscale del donante. Le copie di tutte le fatture di acquisto e dei pagamenti sono pubblicate sul sito web della Sezione (https://caicampobasso.it) nell’apposito spazio dedicato all’iniziativa».